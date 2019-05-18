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'Grumpy Cat'in ölümü tüm dünyayı yasa boğdu! İşte en güzel anları...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Dünya çapında büyük bir sevgiye sahip olan sosyal medya fenomeni ''Grumpy Cat'' hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye o en komik ve eğlenceli anları kaldı. İşte o anlar...

'Grumpy Cat'in ölümü tüm dünyayı yasa boğdu! İşte en güzel anları...

Sosyal medyanın en gözde kedisi ''Grumpy Cat'' 17 Mayıs'ta, 7 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sosyal medyayı bu olay büyük bir yasa boğdu. Biz de bu tatlı kedinin anısına en unutulmaz anlarını sizler için bir araya getirdik.

Ne diyelim huzur içinde uyusun!

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