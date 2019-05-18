'Grumpy Cat'in ölümü tüm dünyayı yasa boğdu! İşte en güzel anları...

Sosyal medyanın en gözde kedisi ''Grumpy Cat'' 17 Mayıs'ta, 7 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sosyal medyayı bu olay büyük bir yasa boğdu. Biz de bu tatlı kedinin anısına en unutulmaz anlarını sizler için bir araya getirdik.
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