'Grumpy Cat'in ölümü tüm dünyayı yasa boğdu! İşte en güzel anları...

Sosyal medyanın en gözde kedisi ''Grumpy Cat'' 17 Mayıs'ta, 7 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sosyal medyayı bu olay büyük bir yasa boğdu. Biz de bu tatlı kedinin anısına en unutulmaz anlarını sizler için bir araya getirdik.

Ne diyelim huzur içinde uyusun!





