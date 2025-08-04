GSB Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Kerim Çomoğlu'dan 'Fenerbahçe ve yapı' iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu hamlesi sonrası, gazeteci İskender Baydar'ın Osman Aşkın Bak'ı kast ederek "Evet, bir yapı var.. Spor Bakanının transfer için baskı yaptığı bir yapı!!" paylaşımının ardından bakanlıktan yalanlama geldi.

Paylaşımın ardından, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı ve GSB Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Kerim Çomoğlu'dan yanıt geldi.

"İFTİRADIR, YALANDIR"

Çomoğlu yaptığı paylaşımda "Son kez ifade etmek isterim ki; konu Galatasaray, Fenerbahçe konusu değildir. Sayın Bakanımızın herhangi bir transferle ilgili en ufak baskısının olduğunun söylenmesi iftiradır, yalandır." ifadelerini kullandı.