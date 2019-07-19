GTA 5’te RDR 2 sürpriz yumurtası!

Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Rockstar Games, 2013 yılında satışa sunduğu GTA 5 ile muazzam bir başarı yakalamıştı. İlk etapta PS3 ve Xbox 360 için raflardaki yerini alan oyun yalnızca 3 gün içerisinde 1 milyar dolarlık hasılatı yapımcısının kasasına koymuştu.

Benzer bir başarı geçtiğimiz yıl raflardaki yerini alan RDR 2 ile tekrarlandı. Rockstar imzası taşıyan Red Dead Redemption 2, satışa sunulduktan 3 gün sonra 750 milyon doları yapımcısının kasasına koydu. Bu iki örnek, Rockstar’ın söz konusu açık dünya temalı yapımlar olduğunda ne derece ciddi bir firma olduğunu gözler önüne seriyor.

Elbette bu tarz oyunlar öyle 2 – 3 senede ortaya çıkmıyor. Zira 2013 yılında raflardaki yerini alan GTA 5’te RDR 2 ile ilgili göndermeler bulunuyormuş. Yani 6 yıl önce de Red Dead Redemption 2 yapım aşamasındaymış. Dilerseniz bu detaya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyundan alınma görüntüde de net bir şekilde görüldüğü üzere tabelada Red Dead Redemption 2’deki ana karakterimiz Arthur’a bir göndermede bulunulmuş.

Elbette bu sürpriz yumurta Red Dead Redemption 2 çıkmadan önce bulunmuş olsaydı daha anlamlı olabilirdi.

PES 2020 için Bayern Münih dopingi!

