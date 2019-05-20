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Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ücretsiz indir

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Humble Bundle Guacamelee! Super Turbo Championship Edition oyununu PC sahipleri için ücretsiz olarak dağıtıyor. İşte oyunu ücretsiz almanın yöntemi.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ücretsiz indir

PC oyuncularının gönlünü ücretsiz dağıttığı oyunlar ile kazanan Humble Bundle, bugün de Steam’de 25 TL fiyat etiketine sahip olan eğlenceli Guacamelee oyununu ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Platform türündeki oyun farklı konusu ve çizimleri ile oyunculara keyifli dakikalar vadediyor.

Biz de sizler için Humble Bundle üzerinden bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olabileceğinizi anlatıyoruz. Aşağıdaki adımları uygulayarak oyunun Steam Key’ine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

1.Adım: Buradan Humble Bundle üyeliği oluşturun.

2.Adım: Oyunun ücretsiz olarak indirme sayfasın olan buraya tıklayın.

3.Adım: Add to Cart ile oyunu çantaya ekleyin.

4.Adım: Satın alma ekranına gidin ve alışverişi tamamlayın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra size bir Steam Key’i verilecek. Bu Steam Key’ini Steam uygulaması üzerinden ürün anahtarı etkinleştir bölümünden kullanabilirsiniz.

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Guacamelee! Super Turbo Championship Edition Guacamelee! Super Turbo Championship Edition indir

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