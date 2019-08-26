Guardian: Trump, kasırgaları nükleer bombalarla vurmayı önerdi

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin Axios adlı siteye dayanarak verdiği habere göre Trump, ulusal güvenlik danışmanları ve iç güvenlik yetkililerinin bulunduğu bir toplantıda "Buldum, buldum. Neden nükleer bombalarla vurmuyoruz?" dedi.

Trump "Bunlar (kasırgalar) Afrika açıklarında oluşmaya başlıyor. Atlas Okyanusu'na doğru ilerlerlerken neden kasırganın gözünün içine bir bomba bırakıp dağıtmıyoruz? Bunu neden yapamıyoruz?" diye konuştu.

'BU KONUYU ARAŞTIRACAĞIZ'

Axios'un adı açıklanmayan kaynaklara atfen verdiği habere göre toplantıda hazır bulunan bir yetkili Trump'a "Bu konuyu araştıracağız" diye yanıt verdi.

Axios'a göre Trump, aynı konuyu daha sonra üst düzey bir güvenlik yetkilisiyle konuşurken de gündeme getirdi. Bu sözlerin 2017'de yapılan bir ulusal güvenlik toplantısında sarf edildiği ve kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

Söz konusu yetkili, Trump'ın önerisini savundu ve "Amacı, felakete yol açacak bir kasırganın anakaraya ulaşmasını engellemek. Hiç fena bir fikir değil" dedi.