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Guardiola'dan UEFA ve FIFA'ye sert tepki: Futbolcuları öldürüyorlar

05.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, futbolcuların sürekli maç yapmalarından dert yandı. Sıkışık takvim nedeniyle FIFA ve UEFA'yı eleştiren Guardiola, "UEFA ve FIFA, futbolcuları öldürüyor. Sezon başından beri hiç ara vermedik, bir kere bile. Oyuncular insan, makine değil" ifadelerini kullandı.

Guardiola'dan UEFA ve FIFA'ye sert tepki: Futbolcuları öldürüyorlar

Manchester City'nin teknik direkörü Pep Guardiola, sıkışık takvimden dolayı adeta isyan etti.

Sürekli olarak maç yaptıklarından yakınan Katalan çalıştırıcı, "UEFA ve FIFA, futbolcuları öldürüyor. Sezon başından beri hiç ara vermedik, bir kere bile. Oyuncular insan, makine değil" dedi.

Guardiola gazetecilere verdiği demeçte, "Oyuncuları tanıyorum, bazıları her gün oynamak istediği için sürekli üzgün ama bu mümkün değil. Bu yıl tüm yarışmalarda seyircisiz, şimdiye kadarki en kısa yarışmada yarışmak için, (eğer) rotasyon yapmazsanız, tüm yarışmalarda yarışmazsınız ve şu anda bulunduğumuz konumda olmazsınız. Elbette oynayabilirler, inanılmaz bir zihniyetleri var ama dinlenmeye ihtiyaçları var" ifadelerini kulllandı.

Tecrübeli teknik direktör son olarak Manchester City'nin Cumartesi günü King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 yendiği maçta rotasyona gidip ilk 11'den 6 değişiklik yapmıştı.


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