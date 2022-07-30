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  4. Güç gösterisi mide bulandırdı! Karma dövüş sanatları yıldızından akıllara zarar hareket

Güç gösterisi mide bulandırdı! Karma dövüş sanatları yıldızından akıllara zarar hareket

30.07.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir karma dövüş sanatları yıldızı olan Jeremy Williams'ın, rakibini korkutmak için seçtiği yol görenleri şaşırttı. Williams, bunun en iyi yolunun dişlerinden birini çekip üzerine basmak olduğuna karar verdi. Sosyal medyada dikkat çeken olay, birçok kişiyi iğrendirdi.

Güç gösterisi mide bulandırdı! Karma dövüş sanatları yıldızından akıllara zarar hareket

Jeremy Williams, bir yüzleşme sırasında rakibini dişini sökerek korkutmayı deneyerek herkesi şaşırttı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi topladı. Birçok kullanıcı William'ın yaptığı şeyden iğrendiklerini dile getirdiler.

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ŞOKE ETTİ

Jeremy Williams'ın üçüncü profesyonel dövüşünden önce dişlerinden birini çektiği ve üzerine basmaya başladığı görüntüler hem orada tanık olanları hem de izleyenleri şoke etti. 27 yaşındaki oyuncu, Orlando'daki Caribe Royale Resort'ta rakibi Bryan Arocho ile yapacağı maça hazırlanırken akıllara gelmeyecek olanı yaptı.

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'DİŞSİZ'

DİŞ

Arocho'yu ikinci rauntta nakavtla yenen Williams, bir sonraki galibiyetini gururla sosyal medyada paylaştı ve "'Dişsiz' adamın kazanıp kazanmadığını merak eden herkes için... işte cevabım. Bu sadece başlangıç, yükselişim kaçınılmaz" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
dövüş sanatları
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