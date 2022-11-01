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Güç Yüzükleri (The Rings of Power) 2. sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2. sezon tarihi belli oldu mu?

01.11.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 17 Ekim tarihinde sezon finali yaptı. Bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri Güç Yüzükleri 2. sezona dair araştırmalarına başladı. İlk sezonunda 8 bölüm yayınlanan Güç Yüzükleri dizisi dünya genelinde büyük bir ilgi gördü. Peki, Güç Yüzükleri (The Rings of Power) 2. sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte yeni sezona dair merak edilenler...

Güç Yüzükleri (The Rings of Power) 2. sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin orijinal adı The Rings of Power'dır. Amazon Prime Video için geliştirilen fantastik, kurgusal bir dizi, J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatan dizi Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Güç Yüzükleri'nin yeni sezon tarihi araştırmaları hız kazandı. İşte Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon tarihine dair detaylar...

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezonu için dizinin başında bulunan McKay, The Hollywood Reporter ile tahmini bir zaman çizelgesi paylaştı ve prodüksiyonun "birkaç yıl daha" sürebileceğini açıkladı. Dizinin yeni bölümlerinin 2024 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU NEDİR?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ’ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien’ın The Hobbit ve The Lord of the Rings’inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

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GÜÇ YÜZÜZKLERİ OYUNCU KADROSU

  • Peter Mullan - Durin III
  • Cynthia Addai-Robinson - Míriel
  • Robert Aramayo - Elrond
  • Owain Arthur - Durin IV
  • Maxim Baldry - Isildur
  • Nazanin Boniadi - Bronwyn
  • Morfydd Clark - Galadriel
  • Ismael Cruz Córdova - Arondir

The Rings of Power

GÜÇ YÜZÜKLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi, Yeni Zelanda’da bulunan Auckland Film Stüdyoları‘nda çekildi.

Dizinin çekimlerinde kuzeyin adı daha sıkı bir şekilde geçse de Güney Adası olarak bilinen noktada da çekimlerin yapıldığı bilgisi bulunuyor. Queenstown, Manapouri gibi noktalar da dizi setlerinin bulunduğu yerlerin başında geliyor.

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J.R.R. Tolkien yüzüklerin efendisi Ekonomik büyüme duman

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