YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Güçlü bir antioksidan! Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok! Sumak nedir, sağlığa faydaları nelerdir?

Güçlü bir antioksidan! Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok! Sumak nedir, sağlığa faydaları nelerdir?

21.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu’da çok popüler bir baharat olan sumak pirinç, sebze ve et yemekleri ile tatlılarda kullanılır. Sumağın antioksidan kapasitesi (yaban mersininden 66 kat daha fazla) çok yüksektir, polifenoller ve flavonoidlerin zengin içeriği sayesinde, diyetinize sumak eklemek kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan şekerini stabilize etmeye ve kemik kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Kansere, koroner kalp hastalığına ve yaşlanma belirtilerine neden olabilecek serbest radikalleri nötralize eder.

Güçlü bir antioksidan! Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok! Sumak nedir, sağlığa faydaları nelerdir?

Sumak, ülkemizde çok sevilen ve sıklıkla tüketilen baharatların başında gelir. Seveninin çok sevdiği sumak faydası kadar çok tüketildiğinde zararı olan bir baharattır. Bu yüzden dikkatli tüketilmelidir.

iStock-1125644269

SUMAĞIN FAYDALARI

  1. Güçlü bir antioksidandır.
  2. Kalp sağlığını destekler.
  3. Sindirime (mide rahatsızlığı, reflü, kabızlık, düzensiz bağısak hareketleri) ve solunum (öksürük, göğüs tıkanıklığı, bronşit) problemlerine yardımcıdır.
  4. Kanserle mücadelede (süper bir antioksidan ve C vitamini zenginliğinden ötürü) görev alır.
  5. Kadın sağlığı (menstrual bozuklukları, krampları ve ağrıları tedavide, annede sütü artışı) için faydalıdır.
  6. Tip 2 Diyabet ve obezite tedavilerinde destekleyicidir.
  7. Antiinflamatuar (iltihap karşıtı), antifungal (mantar karşıtı) ve antimikrobiyaldir (mikrop karşıtı).
  8. Kemik kaybı olasılığını azaltmada yardımcıdır.
  9. Kas ağrılarını hafifletir.
  10. Diüretiktir. İdrar yoluyla toksinleri atmak ve idrar yolları enfeksiyonlarını tedavide kullanılır.
  11. Yağı bloke ederek kilo kaybını destekleyicidir.
  12. Diş eti iltihaplanmaları ve çekilmelerine faydalıdır.
Sofranızdaki düşmanlar: Yavaş yavaş öldürüyorSofranızdaki düşmanlar: Yavaş yavaş öldürüyor

iStock-1304000329

SUMAĞIN ZARARLARI

Alerji: Sumak, kaju fıstığı ve mango ailesiyle aynı bitkiden gelmektedir. Bu ikisine alerjisi bulunanların sumağa karşı da benzer semptomlar taşıyabileceği düşünülmektedir. Sumak hassas bireylerde ağrılı dermatite, döküntülere ve kaşıntıya sebebiyet verebilir.

İstenmeyen kilo kaybı: Zayıf ve normal vücut ağırlığını korumakta zorlanan bireyler günlük bazda sumak yemekten kaçınmalıdır. Sumak ince bağırsakta yağ emilimini kısmen bloke eden ve yağların parçalanmasını hızlandıran bir anti-lipaz aktiviteye sahiptir.

iStock-1165195445

Hamilelik: Güçlü bir antioksidan kuersetin içermesi sebebiyle düşük yapma riskini artırabilecek, menstrüasyonu bozabilecek uterus uyarıcı etkileri olabilir.

İlaç etkileşimleri: Kolesterolü düşüren statinler, tansiyon ilaçları ve diyabetik tedavileri yüksek miktarda sumak tüketimi olumsuz yönde etkileyebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli parfe malzemeleri neler?Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli parfe malzemeleri neler?
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Cinsel ilişki sorusu kızdırdı! "Bir takım laflar söyleyeceğim olmayacak"

Cinsel ilişki sorusu kızdırdı! "Bir takım laflar söyleyeceğim olmayacak"

Limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler?

Limonlu kurabiye nasıl yapılır? Limonlu kurabiye malzemeleri neler?

Evde yapılan daha sağlıklı: En doğru şekilde kayısı kurutma yöntemi

Evde yapılan daha sağlıklı: En doğru şekilde kayısı kurutma yöntemi

Islak kurabiye nasıl yapılır?

Islak kurabiye nasıl yapılır?

Biber dolması nasıl yapılır? Biber dolması malzemeleri neler?

Biber dolması nasıl yapılır? Biber dolması malzemeleri neler?

İlginizi Çekebilir

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu

Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.