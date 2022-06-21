Güçlü bir antioksidan! Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok! Sumak nedir, sağlığa faydaları nelerdir?

Sumak, ülkemizde çok sevilen ve sıklıkla tüketilen baharatların başında gelir. Seveninin çok sevdiği sumak faydası kadar çok tüketildiğinde zararı olan bir baharattır. Bu yüzden dikkatli tüketilmelidir.

SUMAĞIN FAYDALARI

Güçlü bir antioksidandır. Kalp sağlığını destekler. Sindirime (mide rahatsızlığı, reflü, kabızlık, düzensiz bağısak hareketleri) ve solunum (öksürük, göğüs tıkanıklığı, bronşit) problemlerine yardımcıdır. Kanserle mücadelede (süper bir antioksidan ve C vitamini zenginliğinden ötürü) görev alır. Kadın sağlığı (menstrual bozuklukları, krampları ve ağrıları tedavide, annede sütü artışı) için faydalıdır. Tip 2 Diyabet ve obezite tedavilerinde destekleyicidir. Antiinflamatuar (iltihap karşıtı), antifungal (mantar karşıtı) ve antimikrobiyaldir (mikrop karşıtı). Kemik kaybı olasılığını azaltmada yardımcıdır. Kas ağrılarını hafifletir. Diüretiktir. İdrar yoluyla toksinleri atmak ve idrar yolları enfeksiyonlarını tedavide kullanılır. Yağı bloke ederek kilo kaybını destekleyicidir. Diş eti iltihaplanmaları ve çekilmelerine faydalıdır.

SUMAĞIN ZARARLARI

Alerji: Sumak, kaju fıstığı ve mango ailesiyle aynı bitkiden gelmektedir. Bu ikisine alerjisi bulunanların sumağa karşı da benzer semptomlar taşıyabileceği düşünülmektedir. Sumak hassas bireylerde ağrılı dermatite, döküntülere ve kaşıntıya sebebiyet verebilir.

İstenmeyen kilo kaybı: Zayıf ve normal vücut ağırlığını korumakta zorlanan bireyler günlük bazda sumak yemekten kaçınmalıdır. Sumak ince bağırsakta yağ emilimini kısmen bloke eden ve yağların parçalanmasını hızlandıran bir anti-lipaz aktiviteye sahiptir.

Hamilelik: Güçlü bir antioksidan kuersetin içermesi sebebiyle düşük yapma riskini artırabilecek, menstrüasyonu bozabilecek uterus uyarıcı etkileri olabilir.

İlaç etkileşimleri: Kolesterolü düşüren statinler, tansiyon ilaçları ve diyabetik tedavileri yüksek miktarda sumak tüketimi olumsuz yönde etkileyebilir.



