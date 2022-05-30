Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? Gül Masalı dizisi konusu nedir? İşte Gül Masalı oyuncu kadrosu...

Yakında ekran yolculuğuna başlayacak olan Gül Masalı'nda hangi oyuncular yer alıyor, konusu ne merak ediliyor. Gül Masalı ilk tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya gündemine düşerken Gülper Özdemir'in yer aldığı Gül Masalı ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Gülper Özdemir'in başrolünü Erdem Kaynarca ile paylaşacağı dizide tecrübeli isimler de öne çıktı.

GÜL MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Pastel Film imzasıyla ekrana gelecek olan yeni dizinin çekimleri iki şehir devam ediyor. Gül Masalı'nın çekimleri İstanbul ve Isparta'da yapılıyor.

GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gül Masalı dizisi dram türünde olacak. Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın öyküsünü konu alıyor. Gül Masalı'nın yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Gül Masalı'nın senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gül Masalı kadrosunda Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yanı sıra Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer aldı.



