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Gül tatlısı tarifi: Bayramlara yakışır en kolay ve leziz tatlı!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ramazan ve Kurban bayramlarının olmazsa olmazlarındandır şerbetli tatlılar. Gül tatlısı tarifi ise hem yapılış olarak çok pratiktir hem de lezzetiyle damak çatlatır. Gül tatlısı tarifi ve püf noktaları tatlıseverler için geliyor.

Gül tatlısı tarifi: Bayramlara yakışır en kolay ve leziz tatlı!

Gül tatlısı tarifi yapılışı ve lezzetiyle şerbetli tatlılar arasında birkaç adım öne çıkıyor. Gül tatlısı tarifi irmiksiz ve irmikli bir şekilde hazırlanabiliyor. Bu tarifte irmikli bir olarak reçetemizi hazırladık. Gül tatlısı nasıl yapılır diyenler için aşırı pratik tarifimizi anlattık, buyursunlar.

GÜL TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Bir su bardağı yoğurt
5 su bardağı un
7 yemek kaşığı tereyağı
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir yumurta
Bir su bardağı irmik
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Kavrulmuş fındık

Şerbeti için:

4 su bardağı şeker
4 su bardağı su
Yarım limonun suyu

GÜL TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

  • Tam kıvamında gül tatlısı için önce şerbeti hazırlayın. Toz şekeri ve şerbeti tencereye alın. Orta ateşte kaynatın. Su kaynayınca yarım limonun suyunu tencereye ilave edin. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alın.
  • Gül tatlısı yapımı için şimdi hamuru hazırlayacağız. Un hariç diğer malzemeleri derin bir kabın içine alın. Malzemeleri çırpın.
  • Karışım iyi bir şekilde harmanlandıktan sonra içine azar azar unu ilave edin. Yoğurma işlemine devam edin ve hamurun kulak memesi kıvamına gelmesini sağlayın.
  • Hamuru tezgaha ya da temiz bir masaya koyun. Üzerine streç film serin ve merdane ile yarım santim kalınlığına gelecek şekilde açın.
  • Açtığınız hamurdan çay bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar kesin. 4 adet kesilmiş yuvarlak hamuru yarım ay şeklinde üst üste gelecek şekilde dizin ve rulo yaparak sarın.
  • Ruloyu ortadan ikiye kesin. Düz kısımları tepsinin altına gelecek şekilde yerleştirin.
  • Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Tatlıların üzerine birer adet fındık içi koyun.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurları kızarana kadar pişirin. Sıcak hamurların üzerine soğuk şerbeti dökün.
  • Bir gün buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.
  • Gül tatlısı tarifi irmikli bir şekilde hazırlandı. Dilerseniz irmiksiz de yapabilirsiniz.

GÜL TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Gül tatlısı için yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlamalısınız. Bunun için unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde eklemelisiniz.

Tatlı hamurları pişirmeden önce fırını mutlaka ısıtmanız gerekmektedir. Gül tatlısı tarifi ve yapılışı meraklılar için detaylandırıldı. Deneyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyoruz.

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