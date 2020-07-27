Gül tatlısı tarifi: Bayramlara yakışır en kolay ve leziz tatlı!

Gül tatlısı tarifi yapılışı ve lezzetiyle şerbetli tatlılar arasında birkaç adım öne çıkıyor. Gül tatlısı tarifi irmiksiz ve irmikli bir şekilde hazırlanabiliyor. Bu tarifte irmikli bir olarak reçetemizi hazırladık. Gül tatlısı nasıl yapılır diyenler için aşırı pratik tarifimizi anlattık, buyursunlar.

GÜL TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Bir su bardağı yoğurt

5 su bardağı un

7 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir yumurta

Bir su bardağı irmik

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Kavrulmuş fındık

Şerbeti için:

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

GÜL TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Tam kıvamında gül tatlısı için önce şerbeti hazırlayın. Toz şekeri ve şerbeti tencereye alın. Orta ateşte kaynatın. Su kaynayınca yarım limonun suyunu tencereye ilave edin. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alın.

Gül tatlısı yapımı için şimdi hamuru hazırlayacağız. Un hariç diğer malzemeleri derin bir kabın içine alın. Malzemeleri çırpın.

Karışım iyi bir şekilde harmanlandıktan sonra içine azar azar unu ilave edin. Yoğurma işlemine devam edin ve hamurun kulak memesi kıvamına gelmesini sağlayın.

Hamuru tezgaha ya da temiz bir masaya koyun. Üzerine streç film serin ve merdane ile yarım santim kalınlığına gelecek şekilde açın.

Açtığınız hamurdan çay bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar kesin. 4 adet kesilmiş yuvarlak hamuru yarım ay şeklinde üst üste gelecek şekilde dizin ve rulo yaparak sarın.

Ruloyu ortadan ikiye kesin. Düz kısımları tepsinin altına gelecek şekilde yerleştirin.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Tatlıların üzerine birer adet fındık içi koyun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurları kızarana kadar pişirin. Sıcak hamurların üzerine soğuk şerbeti dökün.

Bir gün buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.

Gül tatlısı tarifi irmikli bir şekilde hazırlandı. Dilerseniz irmiksiz de yapabilirsiniz.

GÜL TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Gül tatlısı için yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlamalısınız. Bunun için unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde eklemelisiniz.

Tatlı hamurları pişirmeden önce fırını mutlaka ısıtmanız gerekmektedir. Gül tatlısı tarifi ve yapılışı meraklılar için detaylandırıldı. Deneyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyoruz.

