Gülben Ergen bikinili fotoğrafını paylaşıp çağrıda bulundu!

Sadece müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da her zaman kendisinden söz ettiren Gülben Ergen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Ergen bu defa yaz aylarına duyduğu hasreti ve özlemi belli eden bir kare paylaştı. Geride bıraktığımız yaz çekilmiş bikinili bir fotoğrafını hesabına yükleyen Ergen bu karenin altına ‘Yaz gelsin’ diyerek çağrıda bulunmuş oldu.

