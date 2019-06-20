Mynet Trend

Gülben Ergen'den bikinili poz!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 20.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün hakkında selülitli olduğu yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bikinili fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak çıkan haberleri yalanladı.

Gülben Ergen'den bikinili poz!

Sözü ve müziği Onur Mete imzalı ‘Müsadenle’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Gülben Ergen tatile çıktı.

resim-153156IG

Oğlu Atlas'ı eğitimi için Londra'ya gönderecek olan şarkıcı çocuklarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

resim-153210MV

Instagram'dan da paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen çocukları Atlas, Güney ve Ares'le denize girdiği ve güneşlendiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

resim-153219UF

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da objektiflere bikinili yakalanan Gülben Ergen'in selülitleri dikkat çekmişti!

bikinili-goruntulenen-gulben-ergen-selulitleriyle-12160447_7507_m


PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Ünlü şarkıcıyla sevgili olduğunu duyurdu!Ünlü şarkıcıyla sevgili olduğunu duyurdu!
Naz Elmas için eşinden boşandı! Boşanma karşılığında...Naz Elmas için eşinden boşandı! Boşanma karşılığında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülben ergen bikinili bikinili poz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlarin luks yasantilarini gostermeyin kardesim yazik okadar yirtik ayakkabi vs gezen cocuk var sonra sinif ayrimciligi hortluyor..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül büyüdü!

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

Merve Taşkın sevgilisini paylaştı!

Ünlü şarkıcıyla sevgili olduğunu duyurdu!

Erol Özmandıracı, oyuncu Naz Elmas için eşinden boşandı

Naz Elmas için eşinden boşandı! Boşanma karşılığında...

Özel fotoğrafları çalınan Bella Thorne isyan etti: Hastalıklı ve iğrenç...

Seksi fotoğraf çektiğim için beni kırdınız

Cardi B'nin dansına kostümü dayanamadı patladı!

Dansına kostümü dayanamadı ve patladı!

Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı, fenomen Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını atmış

Şimdi de çıplak fotoğraf bombası! Ünlü fenomene atmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.