Gülben Ergen'den bikinili poz!

Sözü ve müziği Onur Mete imzalı ‘Müsadenle’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Gülben Ergen tatile çıktı.

Oğlu Atlas'ı eğitimi için Londra'ya gönderecek olan şarkıcı çocuklarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Instagram'dan da paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen çocukları Atlas, Güney ve Ares'le denize girdiği ve güneşlendiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da objektiflere bikinili yakalanan Gülben Ergen'in selülitleri dikkat çekmişti!



