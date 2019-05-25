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Gülben Ergen'den şaşkına çeviren açıklama: Ünlülerin hepsini yok ederdim

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

Eser Yenenler'in programına katılan Gülben Ergen, açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Ergen, "Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?" sorusuna "Hepsini" yanıtını verdi.

TV8'de Eser Yenenler'in sunumuyla ekranlara gelen EYS Show'un bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Gülben Ergen'di. Ergen samimi açıklamaları ve hareketleriyle izleyenlere eğlenceli bir gece yaşattı.

"KİN TUTMUYORUM AVUKAT TUTUYORUM"

Son dönemde açtığı davalarla magazin gündemini meşgul eden Gülben Ergen, "Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum" sözleriyle, güldürdü.

"ÜNLÜLERİN HEPSİNİ YOK EDERDİM"

Şarkıcı, "Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?" sorusuna, hiç düşünmeden, "Hepsini" yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şımarık şımarık ergen hareketleri, kadayıfa dönmüşün ne ayaksın
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