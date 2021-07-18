Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı: Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra...

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Uygun daha sonra 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun'un tahliye edildiği haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine bir tepki de Gülben Ergen'den geldi.

Ergen, "Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra canlı yayın açan ve Aleyna’nın otopsi raporunda cinsel saldırı ve boğma delilleri bulunan Ümitcan Uygun tahliye edildi. Çocuklara cinsel tacizde delil ve şahit arıyoruz! Aleyna'nın delilli katili sırıta sırıta aramızda dolaşıyor" diyerek isyan etti.

