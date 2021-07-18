MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı: Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra...

Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı: Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra...

18.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Bu haberi duyan Gülben Ergen isyan etti.

Gülben Ergen'den Ümitcan Uygun isyanı: Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra...

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Uygun daha sonra 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun'un tahliye edildiği haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildiAleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine bir tepki de Gülben Ergen'den geldi.

Ekran Alıntısı

Ergen, "Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra canlı yayın açan ve Aleyna’nın otopsi raporunda cinsel saldırı ve boğma delilleri bulunan Ümitcan Uygun tahliye edildi. Çocuklara cinsel tacizde delil ve şahit arıyoruz! Aleyna'nın delilli katili sırıta sırıta aramızda dolaşıyor" diyerek isyan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladıDekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Aleyna Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Beyoğlu'nda bir kişinin cesedi bulundu

Beyoğlu'nda bir kişinin cesedi bulundu

Büyükşen ailesi, Türk adaletine güveniyor

Büyükşen ailesi, Türk adaletine güveniyor

Bingöl'de leyleğin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de leyleğin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hatay'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivasspor'un yeni transferi James'den açıklama:

Sivasspor'un yeni transferi James'den açıklama:

Kayserispor, Lennon ile yollarını ayırdı

Kayserispor, Lennon ile yollarını ayırdı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.