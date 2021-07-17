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  4. Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

17.07.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Çakır'ı işkence ederek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu içtiği görüntüler sonrası 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiği öğrenildi.

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.

Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakır
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