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Gülben Ergen'e şok! Çocukların yanına gitti ama...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

Bir süredir Burak Törer ile aşk yaşayan Gülben Ergen önceki gün Bebek’teydi. Ergen, bir grup çocuğu fark edince yanlarına gitti. Ünlü şarkıcı, çocuklardan birinin söylediği sözlerden dolayı dondu kaldı

Gülben Ergen'e şok! Çocukların yanına gitti ama...

Posta'nın haberine göre; Gülben Ergen, bir kafede arkadaşları ile buluşmadan önce gülerek objektiflere poz verdi. Yeni single’ı için çalıştığını söyleyen Gülben Ergen, “Serkan Kaya, Yıldız Tilbe’den parçalar var. Sezen Aksu’nun şarkıları da zulada” diye konuştu. Ergen, dizi defterini artık kapattığını belirtti.

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Burak Törer ile daha önceden tanıştıklarını, arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyleyen Gülben Ergen, bir grup çocuğu fark edince yanlarına gitti.

“Hadi fotoğraf çektirelim” deyip hepsine sarıldı.

Küçüklerden biri “Abla fotoğraf çekiliyoruz ama ben seni tanımıyorum ki” deyince dondu kaldı.

Sonra hemen gülmeye başlayıp çocuğun saçlarını okşadı.


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