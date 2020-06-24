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Gülben Ergen Eski Eşinin Arkadaşıyla Aşk Yaşıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bir fotoğraf görüntüsüyle magazin gündemine oturan aşk hikayesi Gülben Ergen ve Burak Törer’in tatile çıkmasıyla iyice alevlendi. Arkadaşımın Aşkısın! Ortaya çıkan başka bir fotoğraf ise, Ergen ve Töre çiftinin daha önceden tanıştığı iddialarını doğruladı.

Gülben Ergen Eski Eşinin Arkadaşıyla Aşk Yaşıyor!
Bir fotoğraf görüntüsüyle magazin gündemine oturan aşk hikayesi Gülben Ergen ve Burak Törer’in tatile çıkmasıyla iyice alevlendi. ## Arkadaşımın Aşkısın! Ortaya çıkan başka bir fotoğraf ise, Ergen ve Töre çiftinin daha önceden tanıştığı iddialarını doğruladı. Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik ile evli olduğu sırada Bodrum’daki yazlıklarında çekilen fotoğrafta, Burak Törer de Hande Fırat ile birlikteydi. Ayrıca Hande Fırat ve Gülben Ergen de o dönem samimi arkadaşlardı. ![](https://imgrosetta.mynet.com/file/12079946/640xauto.jpg) ![](https://imgrosetta.mynet.com/file/12079947/640xauto.jpg) Magazine düşen arabadaki görüntüleri ardından, ilişki her iki taraftan da instagramdaki paylaşımları aracılığıyla onaylanmıştı. İlişkisini gizlemeyen Gülben Ergen ise; “Mutluyum” diyerek ilişkisini dosta düşmana duyurmuştu. Magazin gündeminin göbeğine oturan sanatçı Gülben Ergen ve prodüktör Burak Törer ilişkisi bu defa tatil fotoğraflarıyla gündemin zirvesine tırmandı.![](https://imgrosetta.mynet.com/file/12079948/640xauto.jpg) ## Aşk Alevlendi ![](https://imgrosetta.mynet.com/file/12079949/640xauto.jpg) ![](https://imgrosetta.mynet.com/file/12079950/640xauto.jpg) Bodrumda tatil yapan çift, önceki gün de Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesindeydi. Ergen, yeni sevgilisini öpücüklere boğup, sıkı sıkı sevgilisine sarıldı. Çiftin birbirine ‘aşkım’ ve ‘sevgilim’ diye hitap etmeleri de ayrıca dikkat çeken konuydu. Fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olmayan çift, aksine magazin muhabirlerine gülümseyerek cevap verdi. ## Burak Törer Kimdir? Gülben Ergen ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Burak Törer, Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi sinema ve dizi filmlerinin projelerini üstlenmiş olan bir yapımcı. Hande Fırat ve Aydan Şener’in de eski sevgilisi.


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