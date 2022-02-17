Gülben Ergen, gönlünü avukata kaptırdı! Her konserinde yanında

Sahne dekolteli seçimleriyle gündeme gelen Gülben Ergen'in sevgilisi kim merak konusu oldu. 2016 yılında Erhan Çelik ile boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Özel hayatını basından uzak tutan Ergen, şimdilerde yeni bir ilişkiye yelken açtı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, gönlünü bir avukata kaptırdı.

ADINI SAKLIYOR

Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor. Sevgilisini yalnız bırakmayan avukat, şimdilik adını basından gizli tutuyor. Bunun nedeni ise avukatın aldığı büyük davalardan dolayı gündeme gelmek istememesi.

