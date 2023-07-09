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Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş bir karar aldı! "Güçsüzüm..."

09.07.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi gören Özkan Uğur'un ölümü sonrası şarkıcı Gülben Ergen aldığı kararla gündem oldu. Özkan Uğur’un acı vefatı sebebiyle konserini iptal eden Ergen, “Güçsüzüm” diyerek seyircisinden özür diledi.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi herkesi üzdü.

Salı günü cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak usta sanatçı için dostlarından da paylaşımlar geliyor.

Gülben Ergen aldığı ölüm haberi sonrası konserini iptal etti.

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Özkan Uğur’un acı vefatı sebebiyle “Güçsüzüm” diyerek seyircisinden özür dileyen Gülben Ergen, Kuruçeşme Açık Hava konserini şu sözlerle iptal ettiğini duyurdu:

“Güçsüzlüğüm sebebiyle ertelemek zorundayım. Dinleyicilerimden özür diliyorum."

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Gülben Ergen yaşında

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