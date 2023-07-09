Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş bir karar aldı! "Güçsüzüm..."

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi herkesi üzdü.

Salı günü cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak usta sanatçı için dostlarından da paylaşımlar geliyor.

Gülben Ergen aldığı ölüm haberi sonrası konserini iptal etti.

Özkan Uğur’un acı vefatı sebebiyle “Güçsüzüm” diyerek seyircisinden özür dileyen Gülben Ergen, Kuruçeşme Açık Hava konserini şu sözlerle iptal ettiğini duyurdu:

“Güçsüzlüğüm sebebiyle ertelemek zorundayım. Dinleyicilerimden özür diliyorum."

