Gülben yine Sezen şarkısıyla çıkışta!

Bugüne kadar 10 albüm 5 single çıkaran Gülben Ergen sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait yeni şarkısı “İnfilak” ile tek şarkılık single projesi ile sevenlerine sürpriz yapacak.
Fotoğraflarını Nihat Odabaşı ‘nın çektiği “İnfilak” şarkısının düzenlemesinde Taşkın Sabah’ın imzası var.
İNFİLAK
Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur
Bir daha da denk düşer sanma sonradan vurur
Şeytan diyecek ki “üz biraz”, uyma sakın
Bende de var aynısından uyanmasın
Suyumu ver konuş benle
Öpüp okşa gül açayım
İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım
Bize şans ver, deli olma
İhtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe
Şuan bir önce ki an değil geçti gitti
Kalbinin önünde eğil aklından çok çekti
Suyumu ver konuş benle
Öpüp okşa gül açayım
İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım
Bize şans ver, deli olma ihtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe
Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe
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