MAGAZİN

Gülben yine Sezen şarkısıyla çıkışta!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

Uzun süredir yeni albümü için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve sessizliğini koruyan Gülben Ergen arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekliyor.

Gülben yine Sezen şarkısıyla çıkışta!

Bugüne kadar 10 albüm 5 single çıkaran Gülben Ergen sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait yeni şarkısı “İnfilak” ile tek şarkılık single projesi ile sevenlerine sürpriz yapacak.

Fotoğraflarını Nihat Odabaşı ‘nın çektiği “İnfilak” şarkısının düzenlemesinde Taşkın Sabah’ın imzası var.

İNFİLAK
Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur
Bir daha da denk düşer sanma sonradan vurur
Şeytan diyecek ki “üz biraz”, uyma sakın
Bende de var aynısından uyanmasın

Suyumu ver konuş benle
Öpüp okşa gül açayım
İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım

Bize şans ver, deli olma
İhtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe

Şuan bir önce ki an değil geçti gitti
Kalbinin önünde eğil aklından çok çekti

Suyumu ver konuş benle
Öpüp okşa gül açayım
İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım

Bize şans ver, deli olma ihtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe

Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe

PARTNERVazelini bir de böyle deneyin! Özellikle gece yatmadan önce sürerseniz...Vazelini bir de böyle deneyin! Özellikle gece yatmadan önce sürerseniz...
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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen sezen aksu infilak

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