Gülben yine Sezen şarkısıyla çıkışta!

Bugüne kadar 10 albüm 5 single çıkaran Gülben Ergen sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait yeni şarkısı “İnfilak” ile tek şarkılık single projesi ile sevenlerine sürpriz yapacak.

Fotoğraflarını Nihat Odabaşı ‘nın çektiği “İnfilak” şarkısının düzenlemesinde Taşkın Sabah’ın imzası var.

İNFİLAK

Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur

Bir daha da denk düşer sanma sonradan vurur

Şeytan diyecek ki “üz biraz”, uyma sakın

Bende de var aynısından uyanmasın

Suyumu ver konuş benle

Öpüp okşa gül açayım

İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım

Bize şans ver, deli olma

İhtimalimiz var seninle

Benimle dans et, bırak bana

İnfilakımız sere serpe

Şuan bir önce ki an değil geçti gitti

Kalbinin önünde eğil aklından çok çekti

Suyumu ver konuş benle

Öpüp okşa gül açayım

İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım

Bize şans ver, deli olma ihtimalimiz var seninle

Benimle dans et, bırak bana

İnfilakımız sere serpe

Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle

Benimle dans et, bırak bana

İnfilakımız sere serpe



