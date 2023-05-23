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Gülcan Arslan sütyensiz poz verdi! Dekoltesine beğeni yağdı

23.05.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi popüler dizilerde rol alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gülcan Arslan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu bu defa göğsünden göbeğine kadar inen yılan dövmesiyle dikkat çekti. Gülcan Arslan'ın son paylaşımına beğeni yağdı.

Gülcan Arslan sütyensiz poz verdi! Dekoltesine beğeni yağdı

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Engin Altan Düzyatan ile birlikte rol alan Gülcan Arslanm sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzı ile dikkat çekiyor. Instagram sayfasını aktif olarak kullanan ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Gülcan Arslan 'Üç maymun' notu ile paylaştığı son gönderisinde göğsünden göbeğine kadar inen yılan dövmesiyle dikkat çekti. Sütyensiz poz veren Arslan'a yorum yağdı.

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Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Bir insan her gün nasıl daha cool olabilir', 'Muhteşem' gibi yorumlar yaptılar.

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Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda oynadı.

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İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

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Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.

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2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırdı.

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2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterine hayat verdi. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırdı.

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Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakterini canlandı. Ünlü oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Despina karakterine hayat verdi.

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Gülcan Arslan sosyal medya Engin Altan Düzyatan ünlü oyuncu

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