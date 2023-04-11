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Gülcemal dizisinin yıldızı Murat Ünalmış bir zamanlar bakın kimle evliymiş! "Yaşattığı acılar için teşekkür ederim"

11.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin yeni dizisi Gülcemal, ekranlara fırtına gibi bir giriş yaptı. Dizide Gülcemal karakterini canlandıran Murat Ünalmış, gerek oyunculuk kariyeri gerekse de özel hayatı ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ünlü oyuncunun eski eşi de oldukça ünlü çıktı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Gülcemal dizisinin yıldızı Murat Ünalmış bir zamanlar bakın kimle evliymiş! "Yaşattığı acılar için teşekkür ederim"

Gülcemal dizisiyle ekranlara geri dönen Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak ediliyor. Magazinden uzak bir hayat sürdüren Ünalmış'ın eski eşi görenleri hayret ettirdi. Ünlü oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı Birce Akalay ile evli olduğu ortaya çıktı.

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Sakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'le başrolü paylaştığı dizisi Gülcemal ile izleyiciyle yeniden buluşan Murat Ünalmış, bir zamanlar yine Fox TV'de aynı dizide rol aldığı Birce Akalay ile evlenmiş.

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2010-2013 yılları arasında yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde partner olan ikilinin aşkı gerçeğe döndü ve Murat Ünalmış ile Birce Akalay 2011 yılında dünya evine girdi.

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Ürgüp'te görkemli bir düğünle evlenen çift, yalnızca 1,5 yıl evli kalıp 2012 yılında boşandı.

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"YAŞATTIĞI ACILAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Evliliklerinin 11'inci ayında boşanma kararı alan çift, bu ayrılığa dayanamamış ve bir ay sonra barışmışlardı. Fakat Birce Akalay'ın evi bir kez daha terk etmesi üzerine Akalay ile Ünalmış ikilisi 1,5 yıl sonra evliliğini sonlandırma kararı almış ve evliliği sonlandırma sebeplerinin “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” olduğu ifade edilmişti.

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Murat Ünalmış boşanma süreci sonrasında verdiği bir röportajda,

"Evlendiğim için de pişman değilim, boşandığım için de. İnsan her deneyiminden bir şey öğreniyor. Derler ki; “Acı çektirene, acı çektirdiğinden dolayı dua etmelisin.” Niye? Çünkü sana derin hissettirdiği için ona teşekkür etmelisin. Benim hissiyatım da öyle. Bana acı bir şey yaşattığı için ona teşekkür ederim. Daha derin hissettirdiği için... Allah yolumuzu açık etsin..." diyerek hayatına devam ettiğini açıklamıştı.

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