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Gülcemal'in yıldızı Melis Sezen sütyensiz tarzıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

10.04.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde hayat verdiği karakterler ile büyük beğeni toplayan Melis Sezen iddialı ve cesur tarzıyla da ilgi çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu sütyensiz tarzıyla takipçilerini adeta mest etti.

Gülcemal'in yıldızı Melis Sezen sütyensiz tarzıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen şimdilerde Murat Ünalmış ile başrollerini paylaştığı Gülcemal dizisinde karşımıza çıkıyor.

İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen'in sosyal medya paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yapılıyor.

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Ünlü oyuncu son olarak sütyensiz tarzı ve süper minisiyle dikkat çekti. Sezen'e takipçileri; 'Aşırı iyi', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlarda bulundular.

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Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı.

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Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

Melis Sezen 4

Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.

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12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı.

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2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

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2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı.

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Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu.

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Melis Sezen asıl çıkışını; Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde yakaladı.

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