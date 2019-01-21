Gülçin'den eski ekip arkadaşı Cemre'ye 'Hepsi' cevabı

Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılmış ve gruptan ayrılma süreciyle ilgili, “Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için” ifadelerini kullanmıştı.

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Soldan sağa: Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

Hepsi grubunun bir başka üyesi Cemre Kemer ise Ergül’e sert bir cevap vermiş ve “Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı ‘Eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin’ diye. Adama sormazlar mı ‘O menajer senin için neler yaptı’ diye? Adama sormazlar mı ‘Bu 3’ü neden ayrılmadı, beraberler’ diye? Adama sormazlar mı ‘Yediğin kaba tükürmek olur mu’ diye… Ve adama sormazlar mı ‘Bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim’ diye… 10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hâlâ çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun? Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık efendi ol bizim gibi, kirletme daha fazla yarattığımız markayı ayıptır. Bizimde daha damarımıza basma demişti.