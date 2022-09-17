Gülçin Ergül'den 'Hepsi' açıklaması! Sevenlerini üzdü

Şarkıcı Gülçin Ergül, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Arkadaşları ile bir kafede sohbet eden Ergül, basın mensuplarının röportaj ricasını geri çevirmedi."KIZLARI İKNA EDEBİLİRSEM..."Grup üyelerinden Yasemin Yürük, verdiği bir röportajda "Kızları ikna edebilirsem 20'inci yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz" demişti. Gülçin Ergül'e, Yürük'ün bu cümleleri hatırlatılınca; şarkıcı şu an böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"SOLO KARİYERİME ODAKLIYIM"

"Ben solo kariyerime odaklıyım, grubun 20'inci yılı için henüz üç sene var. Bu olaylar bugün toplanıp yarın konser yapmak ile olmuyor, çalışmak gerekiyor. Henüz belli olan bir şey yok. Dediğim gibi solo kariyerime odaklıyım, eğer böyle bir şey olursa onu o zaman konuşuruz."

