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Gülçin Ergül'den kazada hayatını kaybeden sevgilisi için duygusal paylaşım

30.01.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazası sonrası kaybetmişti. Sanatçı, sevgilisiyle olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak duygu yüklü yazı paylaştı. Ergül paylaşımında "Bilemediğim hayata karşı isyankarlıktansa, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek" ifadelerini kullandı.

Gülçin Ergül'den kazada hayatını kaybeden sevgilisi için duygusal paylaşım

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün (36) bulunduğu otomobil, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

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Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.

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DUYGU YÜKLÜ PAYLAŞIM

Zor günler geçiren ünlü şarkıcı, yeni bir paylaşımda bulundu. Kendisinin ve Erdal Şeyda Lafçı'nın karakalemle çizilen bu karesini yayınlayan Gülçin Ergül, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

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Şarkıcı, "Ayaklarım geri gide gide zorla çıktığım yürüyüşler, tatlı kedilerimizi sevme terapisi, meditasyon, bedenimin izin verdiği kadarıyla yin yoga, anlam arayışı, dostlarımdan duyduğum teselliler, tutunduğum dualarım, baktığım onca güzel anı fotoğrafı ve videolar, hangi düğümde olduğumu üzüntümden sürekli unutuyor olsam da makrome örme terapileri, hafızamdaki müthiş eşsiz güzellikler, enerjik sesi ve kalbimde sevginin ve aşkın en derininin sonsuzluğunu hissetmek, bu gerçekliği karşılıklı hissetmiş olmak, ruhumu öylesine duyumsayan o güzel ruhu kısıtlı süre de olsa tanımış ve hissetmiş olmaktan dolayı minnettar olmak ve bilemediğim hayata karşı isyankarlıktansa, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek, bu yoğun hislerle şarkılar üzerinde çalışmak, her zamanki ilgisiyle yanımdaymış gibi hayal ederek şan egzersizlerimi yapmak, başarılı olunca gülümsediğini düşünmek ve bu düşünceden güç almak, duyguların bastırılmamasına önem vermek, bazen onun o pozitif enerjisine uyum gösterip gülümseyerek anmak. İşte bunlarla deniyorum bu yaşamda güçlenerek hep kalbimde onunla devam edeceğime inanmayı" diye yazdı.

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