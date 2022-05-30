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Gülçin Ergül'den kazada kaybettiği sevgilisinin doğum gününü kutladı

30.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülçin Ergül birlikte geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Gülçin Ergül paylaşımında "İyi ki hayatıma ve kalbime dokundu, iyi ki doğdu" dedi.

Gülçin Ergül'den kazada kaybettiği sevgilisinin doğum gününü kutladı

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın yaptığı kazada Lafçı hayatını kaybetti. Yaşananların şokunu atlatamayan ve sevgilisini toprağa veren şarkıcı sevgilisinin doğum gününde bir paylaşım yaptı.

Erdal Şeyda Lafçı'nın doğum gününü duygusal ifadelerle kutlayan Gülçin Ergül şunları yazdı:

tüktüm

Bugün sevme kapasitemin son sınırlarını bana gösteren erkeğin doğum günü ve her şartta, akış nereye sürüklerse sürüklesin, hep benimle olacak. İyi ki hayatıma ve kalbime dokundu, iyi ki doğdu.

Sözlerini sürdüren Ergül, "Şimdi bana kaybolan gözlüklerimi verseler, şimdi bana güneşli bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler; valla hepsini üst üste takarım. Çok üzülüyorum ve asla geri dönmüyorlar. Anısı olanlar daha da acıtıyor" ifadelerini kullandı.

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