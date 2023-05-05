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Güldür Güldür Mehtap'ı anne oluyor! Karnı burnunda poz verdi

05.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alper Kul, Doğa Rutkay, Ali Sunal, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür'ün yıldızlarından Meltem Yılmazkaya anne olmak için gün sayıyor. Kadir Doğan ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ünlü isim karnı burnunda poz verdi.

Güldür Güldür Mehtap'ı anne oluyor! Karnı burnunda poz verdi

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini duyurdu.

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve Barcelona'da yaşayan oyuncu "Geri sayım" notuyla karnı burnundaki pozunu takipçileri ile paylaştı.

Güldür Güldür Mehtap hamiel

Öte yandan ünlü oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.

Güldür Güldür Mehtap eşi

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