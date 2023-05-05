Güldür Güldür Mehtap'ı anne oluyor! Karnı burnunda poz verdi

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini duyurdu.

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve Barcelona'da yaşayan oyuncu "Geri sayım" notuyla karnı burnundaki pozunu takipçileri ile paylaştı.

Öte yandan ünlü oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.



