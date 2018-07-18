Güldür Güldür Show bitti mi? Ali Sunal'dan flaş açıklama

Güldür Güldür Show'un yeni sezonu yayınlanacak mı? Ali Sunal Güldür Güldür Show için açıklama yaptı.

Son olarak İrem Sak'ın ayrıldığı programın yeni bölümleri Eylül ayında ekrana gelmeyecek. Ancak yeni oyuncularla birlikte Güldür Güldür Show, Ocak 2019'da yeniden yayınlanmaya başlayacak. Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialara son noktayı koydu. Ali Sunal, 'Herkese ilgisi için teşekkür ederiz. Güldür Güldür Show dinlenmiş yenilenmiş bir şekilde en geç Ocak ayında bomba gibi devam edecek. Bizim dışımızda çıkan haberlere itibar etmeyin lütfen. Gülümsemeye devam' notunu paylaştı.

Posta'dan Mesut Yar Güldür Güldür'ün bittiğini köşesinde yazmıştı. Mesut Yar yazısında şunları dile getirmişti:

"İddia çok net. Show TV'nin lokomotif işlerinden "Güldür Güldür Show" önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil. Ancak projenin içinden kopan bazı isimlerin başka işlere yöneldiği haberi doğru. Bu yüzden Show TV ana oyuncularını kısmen kaybetmiş bu iş yerine Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı, yine aynı yapım ekibinden çıkan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" benzeri işi ekrana sürme kararı almış..."

