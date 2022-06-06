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Güldür Güldür Show ekibi düğünde! Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

06.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Özgün Aydın ve Dilan Saltık geçtiğimiz akşam Fenerbahçe'de gerçekleşen törenle evlendi. Güldür Güldür Show ekibi arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ali Sunal, Doğa Rutkay gibi oyuncular düğünde yer aldı.

Güldür Güldür Show ekibi düğünde! Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

Güldür Güldür”ün başarılı oyuncularından Özgün Aydın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilan Saltık ile nikah masasına oturdu. Çiftin Fenerbahçe’de gerçekleşen düğün törenine; Necati Akpınar, Mert Fırat, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Didem Balçın gibi ünlü isimler katıldı.

Mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve ailelerinin yalnız bırakmadığı Özgün Aydın ve Dilan Saltık'ın nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul yaptı. Çiftin nikah töreninde fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

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"KARDEŞİM MURADINA ERDİ"

Kul, yakın arkadaşı Özgün Aydın ile Dilan Saltık'ın fotoğrafını, "Kardeşim muradına erdi." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade Sunal da bu fotoğraflarını, "Düğüncülük devam..." ifadeleriyle paylaştı.

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Doğa Rutkay Kamal da eşi ve Aydın ile birlikte verdiği bu poza, "En tatlı damat." notunu düştü.

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Güldür Güldür Mert Fırat
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