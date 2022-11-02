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Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi! İşte nikâhtan kareler

02.11.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bahadır'ı canlandıran oyuncu Burak Topaloğlu ile sevgilisi Ezgi Tanır ile nikâh masasına oturdu. Çift mutlu haberi Instagram sayfasında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi! İşte nikâhtan kareler

Show TV sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Ezgi Tanır ile mutluluğa 'evet' dedi.

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Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Burak Topaloğlu, nikâh sonrası çekilen fotoğrafı 'kalp emojisi' ile paylaşırken, Ezgi Tanır altına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum.Partiye devam my love..." notunu düştü.

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