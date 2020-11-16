Güldür Güldür Show'un yayın günü yeniden değişti! Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.
Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür daha sonra çarşamba akşamlarına alınmıştı.
Yeni gününde beklenilen reytingleri alamadığından programın yayın günü yeniden değişti. Güldür Güldür artık salı akşamları ekrana gelecek. Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 17 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.
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