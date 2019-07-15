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Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Show TV'den sürpriz karar

DİZİ HABERLERİ  | 15.07.2019 02:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un daha önce hiç yayınlanmamış olan bölümü Show TV'de ekranlara gelecek.

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Show TV'den sürpriz karar

Geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekrana yaz arası veren Güldür Güldür Show'da sürpriz bir gelişme yaşandı. BKM imzalı yapım, geçen sezon yayınlanmamış olan bölümüyle Show TV'de ekranlara gelecek.

Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 20 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ SEZONDA HANGİ KANALDA?
Sevilen programın yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda olacağı ise henüz netleşmedi. Güldür Güldür'ün yeni sezonun 2020'nin Ocak ayından sonra başlayacağı ise medya kulislerinden gelen haberler arasında.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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