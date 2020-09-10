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Güldür Güldür Show yeni sezona hangi oyuncular katıldı! İşte Güldür Güldür'ün yeni isimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 02:54 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Show TV'de ekrana dönmeye hazırlanıyor. BKM imzalı Güldür Güldür Show'un yeni sezon oyuncu kadrosuna sürpriz isimler katıldı. Peki Güldür Güldür Show ne zaman başlayacak? İşte Güldür Güldür'e yeni katılan oyuncular.

Güldür Güldür Show yeni sezona hangi oyuncular katıldı! İşte Güldür Güldür'ün yeni isimleri

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kadroya katılan yeni isimlerle dikkat çekiyor.

MURAT AKKOYUNLU VE DAĞHAN KÜLEGEÇ KADROYA KATILDI

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri başarılı oyuncu Murat Akkoyunlu oldu. Komedi projelerinin aranılan isimlerinden Murat Akkoyunlu’nun da ekibe katılması heyecan yarattı.

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Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri de sempatik oyuncu Dağhan Külegeç oldu.

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GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN KİMLER AYRILDI?

Güldür Güldür sezon finalinin ardından yaprak dökümü yaşanmıştı. Programa Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın veda etmişti.


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