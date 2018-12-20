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Güldür Güldür Şov'a kötü haber!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

Yaz aylarında tarihin en yüksek zirvesini gören dolar kuru ile artan maliyetler nedeni ile şirketler konkordatoya başvurdu. Son aylarda dolardaki sakinleşme eğilimi ile bazı firmaların bu kararlarından vazgeçtikleri ortaya çıkarken Kurtlar Vadisi, Güldür Güldür Şov gibi televizyon programlarına sponsorluk yapan şirketinde konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.

Güldür Güldür Şov'a kötü haber!

Doların ağustos ayında 7.24'le tarihi zirveyi görmesi, sonrasında kredi faizlerinin yükselmesi ile artan maliyetler şirketlerinde konkordatoya başvurmasına neden oldu.

Şu ana kadar 1700 şirketin konkordato başvurusu yaptığı belirtilirken son aylarda dolar kurunda yaşanan sakinleşme ile bazı firmaların yaptıkları başvurudan vazgeçtikleri öğrenildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre bankalar ile masaya oturan 7 şirket konkordatodan vazgeçerken borçlarını yapılandırma konusunda ikna olan 56 şirketin de başvurularını geri çekeceği öğrenildi.

Gazetenin görüştüğü bir bankacı, konkordato başvurusu öncesinde yapılandırma konusunu hiç gündemine almamış şirketlerin bu kararından döndüklerine dikkat çekti.

Öte yandan, 1700'e yakın başvurunun arasında en son olarak Kurtlar Vadisi, Güldür Güldür Şov gibi televizyon programlarına sponsorluk yapan Ege Bölgesi'nin mobilya devi olan Can Mobilya Uğur Dayanıklı Tüketim Malları ve Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konkordato talebini mahkemeye iletti.

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