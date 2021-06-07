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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliği ile herkesi büyüledi! İşte ünlülerin bilinmeyen eşleri ve sevgilileri...

07.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen programı 'Güldür Güldür'de sergilediği başarılı performans ile sık sık adından söz ettiren Onur Buldu'nun özel hayatı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl gözlerden uzak bir şekilde dünyaevine giren ünlü oyuncunun eşini görenler şaşkına döndü. Başarılı oyuncunun güzeller güzeli eşi adeta göz kamaştırdı. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Hayat verdiği Bilal karakteri ile nam salan oyuncu Onur Buldu, bilinmeyen yönleri ile hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Güldür Güldür Show sahnesinde yıldızı parlayan oyuncunun, kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl hazır pandemi diyerek dostlarının katılımıyla gözlerden uzakta öğretmen sevgilisi Duygu Koz ile hayatını birleştiren oyucunun, güzel eşi görenleri kendisine hayran bıraktı.

Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliği ile herkesi büyüledi!

BKM ekibinin sevilen isimlerinden Onur Buldu, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, geçtiğimiz yıl pandemiyi de bahane ederek gözler uzakta sade bir tören ile öğretmen sevgilisi Duygu Koz ile hayatını birleştirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Onur Buldu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Güldür Güldür'de Bilal'i çok seviyoruz. İnşallah hep böyle devam eder. Eşiylede mutluluk dilerim.
teyzooooooww ben bilalee beşik alacamm çocuk yapsın sabaha kadar sallasınnn uykusuz kalsın hawwhawwwhawww :) kardeşşş mutlu mesut ol hep ALLAH uzun ömür versin size.

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