Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliği ile herkesi büyüledi! İşte ünlülerin bilinmeyen eşleri ve sevgilileri...

Hayat verdiği Bilal karakteri ile nam salan oyuncu Onur Buldu, bilinmeyen yönleri ile hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Güldür Güldür Show sahnesinde yıldızı parlayan oyuncunun, kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl hazır pandemi diyerek dostlarının katılımıyla gözlerden uzakta öğretmen sevgilisi Duygu Koz ile hayatını birleştiren oyucunun, güzel eşi görenleri kendisine hayran bıraktı.

Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliği ile herkesi büyüledi!

BKM ekibinin sevilen isimlerinden Onur Buldu, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, geçtiğimiz yıl pandemiyi de bahane ederek gözler uzakta sade bir tören ile öğretmen sevgilisi Duygu Koz ile hayatını birleştirdi.

Ekranlarda mizahıyla herkesi güldürmeyi başaran ünlü oyuncunun evli olduğu dahi pek bilinmezken öğretmen eşi güzelliği ile herkesi büyüledi.

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteine hayat vermesiyle büyük sempati toplayan Tansel Öngel'in gerçek hayattaki aşkı merak konusu oldu.

İşte başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sevgilisi Neşe Çakır.

HANDE SORAL VE EŞİ İSMAİL DEMİRCİ Küçük Kadınlar dizisinde Armağan karakterini canlandırması ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi.

Demirci ise en son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol Kuzey karakterine hayat verdi.

BÜLENT POLAT VE EŞİ DUYGU ŞENOĞLU ‘Avrupa Yakası’ dizisindeki Şesu karakteriyle tanınan Bülent Polat ise öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu nikah masasına oturarak evet dedi.

42 yaşındaki oyucunun bu evlilikten bir de Doğa Polat isminde kızı var.

KARDEŞLERİMİN HARİKA'SI GÖZDE TÜRKER VE SEVGİLİSİ Şu sıralar Atv ekranlarında büyük yankı uyandıran dizi Kardeşlerim'in kötü kızı Harika karakterine hayat veren genç oyuncu Gözde Türker, Anıl Güler ile ilişki yaşıyor.

BUSE ASRLAN AKDENİZ VE EŞİ KAZIM AKDENİZ ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterini canlandıran Buse Arslan Akdeniz, Kazım Akdeniz ile evli.

SON YAZ'IN AKGÜN'Ü ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT Çukur, Bodrum Masalı gibi dizlerde yıldızı parlayan başarılı oyucu Alperen Duymaz'da öğrenmen sevgilisi Kübra Kelkit ile hayatını birleştiridi.

Aslen Ankaralı olan çiftin gençlik yıllarından bu yana tanıştığı ve aşk yaşadığı iddia edilmişti.

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ