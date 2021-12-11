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  4. Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

11.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de canlandırdığı 'Fikri' karakteriyle evlerimize konuk olan ünlü oyuncu Aziz Aslan'ın eşi Eylül Aslan, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Aslan'ın 2015 yılında dünyaevine girdiği eşi Eylül Aslan, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aziz Aslan, liseyi Çatalca'da okudu.

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Marmara Üniversitesi'nde Biyomedikal bölümünde okurken, Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yaptı.

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Aslan, birçok tiyatroda sahneye çıktı.

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

2009 yılında Kahve Bahane dizisiyle televizyon macerası başlayan Aslan; Güldür Güldür, Dedemin Fişi, Eyvah Eyvah 3 ve Olur Olur gibi yapımlarda rol aldı.

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

2015'ten beri Eylül Aslan ile evli olan Aslan, eşiyle pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşi:

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!

Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşi güzelliğiyle görenler büyüledi!


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