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Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

18.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür, kadrosunda bulunan birbirinden yetenekli isimlerle, izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Güldür Güldür'de canlandırdığı 'Hayati' rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mahir İpek'in eski eşi de çok ünlü çıktı.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

Hayat Bilgisi, Kınalı Kar, Elveda Rumeli, Zengin Kız Fakir Oğlan, Geniş Aile ve Seksenler gibi güçlü yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mahir İpek'in hayatıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. İpek'in eski eşinin, pek çok projeden tanıdığımız ünlü bir isim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mahir İpek, Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Aslen Kahramanmaraşlı olan oyuncu, Aşık İsmail İpek'in oğludur.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

2002 yılında yer aldığı Kınalı Kar dizisiyle ekran macerası başlayan İpek, sonrasında Hayat Bilgisi'nde rol aldı.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

İpek, Hayat Bilgisi dizisinde Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni olan Yüzbaşı Ertuğrul'u canlandırdı.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncunun eski eşinin Kırgın Çiçekler dizisiyle akıllara kazınan Veda Yurtsever olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

Veda Yurtsever ve Mahir İpek, 1998 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2018 yılında boşandı.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

Bingöl doğumlu Veda Yurtsever'in çocukluğu Diyarbakır ve İstanbul'da geçti.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

Eskişehir Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Yurtsever, Ankara ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. En son Babil dizisinde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş


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