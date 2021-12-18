Güldür Güldür'ün Hayati'si Mahir İpek'in eski eşini gören şaşıp kaldı! Meğer herkes tanıyormuş

Hayat Bilgisi, Kınalı Kar, Elveda Rumeli, Zengin Kız Fakir Oğlan, Geniş Aile ve Seksenler gibi güçlü yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mahir İpek'in hayatıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. İpek'in eski eşinin, pek çok projeden tanıdığımız ünlü bir isim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mahir İpek, Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Aslen Kahramanmaraşlı olan oyuncu, Aşık İsmail İpek'in oğludur.

2002 yılında yer aldığı Kınalı Kar dizisiyle ekran macerası başlayan İpek, sonrasında Hayat Bilgisi'nde rol aldı.

İpek, Hayat Bilgisi dizisinde Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni olan Yüzbaşı Ertuğrul'u canlandırdı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncunun eski eşinin Kırgın Çiçekler dizisiyle akıllara kazınan Veda Yurtsever olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Veda Yurtsever ve Mahir İpek, 1998 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2018 yılında boşandı.

Bingöl doğumlu Veda Yurtsever'in çocukluğu Diyarbakır ve İstanbul'da geçti.

Eskişehir Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Yurtsever, Ankara ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. En son Babil dizisinde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.



