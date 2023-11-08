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Güldür Güldür’ün İbrahim’i gelen acı haberle sarsıldı! Sosyal medyadan duyurdu

08.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı tiplemelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar ile gündeme gelmişti. Başarılı komedyen Onur Atilla aldığı acı haberle sarıldı. Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başarılı oyunculuğu ve Güldür Güldür Show'da yaptığı tiplemelerle beğeniyle takip edilen ünlü komedyen Onur Atilla aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü oyuncunun 86 yaşındaki dedesi Ali Nurhan Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Rüştü Onur Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü komedyen şu mesajı paylaştı: Dedem bize veda etti. Duruşuyla, üslubuyla, kararlılığıyla, hastalığına kadar kendi kendine yetebilmesiyle, muzipliğiyle, insanlığıyla beni ben yapanlardan sevgili dedem... Acıların dindiği için huzurlu, daha çok zaman geçiremediğimiz için buruğum. Seni seviyorum... Sana teşekkür ediyorum... Hoşça kal.

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VERDİĞİ KİLOLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü komedyen son dönemde verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Güldür Güldür Show’un İbrahim’inin son halini görenler çok şaşırmıştı. Onur Atilla’nın verdiği kilolar dikkat çekerken takipçilerinin büyük bir çoğunluğu yorumlarda komedyeni ilk görüşte tanımadıklarını dile getirmişti.

ONUR ATİLA

Bazı takipçileri ise “ Sağlık açısından iyi olmuş ama sempatikliğinden ve eski karizmasından eser kalmamış.” yorumunu yapmıştı.

onur atila son hali

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