Güldür Güldür’ün İbrahim’i gelen acı haberle sarsıldı! Sosyal medyadan duyurdu

Başarılı oyunculuğu ve Güldür Güldür Show'da yaptığı tiplemelerle beğeniyle takip edilen ünlü komedyen Onur Atilla aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü oyuncunun 86 yaşındaki dedesi Ali Nurhan Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rüştü Onur Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü komedyen şu mesajı paylaştı: Dedem bize veda etti. Duruşuyla, üslubuyla, kararlılığıyla, hastalığına kadar kendi kendine yetebilmesiyle, muzipliğiyle, insanlığıyla beni ben yapanlardan sevgili dedem... Acıların dindiği için huzurlu, daha çok zaman geçiremediğimiz için buruğum. Seni seviyorum... Sana teşekkür ediyorum... Hoşça kal.

VERDİĞİ KİLOLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü komedyen son dönemde verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Güldür Güldür Show’un İbrahim’inin son halini görenler çok şaşırmıştı. Onur Atilla’nın verdiği kilolar dikkat çekerken takipçilerinin büyük bir çoğunluğu yorumlarda komedyeni ilk görüşte tanımadıklarını dile getirmişti.

Bazı takipçileri ise “ Sağlık açısından iyi olmuş ama sempatikliğinden ve eski karizmasından eser kalmamış.” yorumunu yapmıştı.









