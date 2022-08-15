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Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in sır gibi sakladığı eşi ve kızı şaşırttı! Babasına olan benzerliğini gören inanamıyor

15.08.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından Güldür Güldür Show'da Kudret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ünal Yeter, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ünlü ismin sır gibi sakladığı eşi ve kızı şaşırttı.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in sır gibi sakladığı eşi ve kızı şaşırttı! Babasına olan benzerliğini gören inanamıyor

Ünlü oyuncu Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un Kudret'i oyunculuk performansıyla sevilen isimler arasında yer alıyor. Doğa Rutkay, Onur Buldu, Rüştü Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un Kudret'i Ünal Yeter bu kez eşi ve kızıyla görenleri şaşırttı.

GÜLDÜR GÜLDÜR KUDRET'İN EŞİ VE KIZI

Yer aldığı programın da katkısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ünal Yeter, özel hayatını ekranlardan ve magazin dünyasından uzakta sürüyor.

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Oyunculuğu dışında özel hayatı da merak edilen ünlü ismin aile görenleri şaşırtıyor.

Yeter, zaman zaman kameralardan uzak tutmaya çalıştığı ve gözünden sakındığı eşi ve kızı ile paylaşımlar yapıyor.

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Ünlü isim daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımında eşi Elif Aslı Kefeli ve kızını paylaşmış ve görenler'Maşallah' demeden kendini alamamıştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından ''Ne güzelsiniz hep mutlu olun'' yorumları yapılmıştı.

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İşte ünlü oyuncunun eşi ve kızıyla olan paylaşımları...

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Güldür Güldür Ünal Yeter
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