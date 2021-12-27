Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

SHOW TV'nin sevilen yapımlarından Güldür Güldür'de canlandırdığı tiplemelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı, bu defa sevgilisinin güzelliğiyle gündeme geldi. Tulumba'nın müzisyen aşkı, bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

1991 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelen Berkay Tulumbacı, Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Tutumbacı, 2015 yılında yer aldığı Kara Ekmek dizisiyle, ekran macerasına başladı.

Ardından Ateş Böceği, Kocaman Ailem ve Aslı Gibidir yapımlarında oynayan yıldız, 2019 yılında kadrosuna dahil olduğu Güldür Güldür programıyla, sarsılmaz bir ün yakaladı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Berkay Tulumbacı'nın gözlerden uzak tuttuğu şarkıcı sevgilisi Ezgi Gergin güzelliğiyle büyüledi.

İşte Berkay Tulumbacı'nın sevgilisi Ezgi Gergin'in Instagram pozları:



