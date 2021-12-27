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Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

27.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Aylin Kontente, Alper Kul, Aziz Aslan, Uğur Bilgin ve Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, her hafta izleyiciyi kahkahalara boğmaya devam ediyor. Programda hayat verdiği 'Ozan' karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı'nın müzisyen sevgilisi, görenleri büyüledi.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

SHOW TV'nin sevilen yapımlarından Güldür Güldür'de canlandırdığı tiplemelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı, bu defa sevgilisinin güzelliğiyle gündeme geldi. Tulumba'nın müzisyen aşkı, bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

1991 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelen Berkay Tulumbacı, Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Tutumbacı, 2015 yılında yer aldığı Kara Ekmek dizisiyle, ekran macerasına başladı.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Ardından Ateş Böceği, Kocaman Ailem ve Aslı Gibidir yapımlarında oynayan yıldız, 2019 yılında kadrosuna dahil olduğu Güldür Güldür programıyla, sarsılmaz bir ün yakaladı.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Berkay Tulumbacı'nın gözlerden uzak tuttuğu şarkıcı sevgilisi Ezgi Gergin güzelliğiyle büyüledi.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

İşte Berkay Tulumbacı'nın sevgilisi Ezgi Gergin'in Instagram pozları:

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Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacının sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

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Show TV Güldür Güldür
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