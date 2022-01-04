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  4. Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

04.01.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ecem Erkek, Uğur Bilgin, Onur Buldu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, birbirinden renkli skeçlerle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Programda kendine has tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu'nun eşi Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu, 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl anne olan Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavurdu.

1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Toygan Avanoğlu, oyuncu olmadan önce milli basketbolcu olarak forma giymişti.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Şan eğitimi alan Toygan Avanoğlu, 2009 yılında yer aldığı Kanal-i-zasyon filmiyle ekran macerasına başladı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Deli Aşk, Yol Arkadaşım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi projelerde rol alan Toygan Avanoğlu, şimdilerde Güldür Güldür programında seyirciyle buluşuyor.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu, 2019 yılında meslektaşı Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, Derin adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Eşi Toygan Avanoğlu gibi oyuncu olan Şiva Behrouzfar, anne tarafından Nevşehirli, baba tarafından ise İranlıdır.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Osman Yağmurdeli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Şiva Behrouzfar, 2015 yılında yer aldığı Küçük Ağa dizisiyle tanındı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Ardından Yeni Gelin dizisinde rol alan Behrouzfar, ses sanatçılığı da yapmaktadır.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Sosyal medyada aktif olan Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun oyuncu eşi güzelliğiyle büyüledi!


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