Gülen Gözler ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler oyuncuları kimler?

1977 yapımı Gülen Gözler filmi Ertem Eğilmez tarafından yönetildi ve senaryosu ise Sadık Şendil tarafından yazıldı. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Gülen Gözler filmi 1 Mart 1977'de vizyona girdi ve İstanbul Yeşilköy'de çekildi.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta ailesiyle İstanbul'da yaşam mücadelesi verir. Eşi, 5 kızı ve kendisinden oluşan kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça zorlanır. Bu yüzden çok çalışmak zorundadır. Kızlarının fikirlerini umursamaz, onlara uygun bir koca arar. Ancak geçim derdi ile gönül derdi birleşince tatsızlıklar patlak verir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?