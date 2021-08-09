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Gülenay Kalkan'dan duygulandıran Tarık Ünlüoğlu paylaşımı!

09.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun 70'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gülenay Kalkan'dan duygulandıran Tarık Ünlüoğlu paylaşımı!

Gülenay Kalkan, 2019 yılında akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.

Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem...

2019 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, iki sene önce ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Gülenay Kalkan
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