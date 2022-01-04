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  4. Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"

Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"

04.01.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için şikayetçi oldu. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda iftira ve hakarete uğradığını söyleyip erişim engeli talep etti. Güler Sabancı'nın avukatları, özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği açıklandı.

Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"

Ünlü iş insanı Güler Sabancı'nın avukatları, İstanbul Adliyesi'ne giderek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu. Dilekçede aralık ayı içerisinde sosyal medyada kişilik haklarını ihlal eden, iftira ve nefret suçlarına giren 46 video ve içeriğin yayınlandığı ifade edildi.

GSabanci

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, avukatlar, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi. Hakimlik, hakaret, iftira ve tehdit suçlarını oluşturacak ifadeler nedeniyle videolara erişim engeli getirdi.


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Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
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