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Güllü kimdir, gerçek adı ne? İşte 2. Sayfa konuğu Güllü'nün son hali!

14.12.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güllü, 2. Sayfa magazin programına konuk olacak ve Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirecek. Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Her Şeyim oldun, Değmezmiş Sana gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Güllü kimdir, gerçek adı ne? İşte 2. Sayfa konuğu Güllü'nün son hali...

Güllü kimdir, gerçek adı ne? İşte 2. Sayfa konuğu Güllü'nün son hali!

Güllü, 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 14 Aralık 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kişi ünlü şarkıcı hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Güllü kimdir, gerçek adı ne? İşte 2. Sayfa konuğu Güllü'nün son hali...

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü veya gerçek ismiyle Gül Tut, 15 Ekim 1973'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Kasımpaşa doğumlu olan Roman asıllı şarkıcı küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyledi.

1988 yılında daha 15 yaşındayken, düğünlerde sahneye çıkan Güllü, "Kasımpaşalı Güllü" adını kullanarak söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmıştır.

GÜLLÜ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

2. SAYFA KONUĞU GÜLLÜ'NÜN SON HALİ

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