Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Biz onu bu haliyle tanıdık. Balık etli, dolgun sesli şarkıcı olarak tanıdğımı Güllü, yıllar sonra radikal bir karar aldı ve kilolarından kurtuldu.

Bir dönem zaten verdiği kilolar ile gündeme gelmiş ve nasıl kilo verdiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Ancak bu kez Güllü sandığınızdan bambaşka. İmajını da değiştiren Güllü'yü görenler tanıyamıyou bile. İşte Güllü'nün son hali.

Sarı saçlı, gür sesli, balık etli bir kadın olarak tanıdık onu. Henüz genç yaşına rağmen adından söz ettiriyor ve televizyon programlarında yer alıyordu. Ancak bir süre sonra kilolarından rahatsızlık duymaya başladı ve radikal bir karar aldı.

GÜLLÜ'NÜN YARISI GİTTİ

Kilo vermeye başlayan Güllü, sonunda bambaşka bir insan oldu. Görenlerin en başta tanımakta zorlandığı halini herkes çok beğendi. Daha sağlıklı, daha dinç görünüyordu. Ancak Güllü yine dur durak bilmedi ve hem daha çok kilo verdi hem imjaını değiştirdi. Görünce şoke olacaksınız.

İŞTE GÜLLÜ'NÜN SON HALİ

Son olarak 28 Mayıs tarihinde paylaştığı bu fotoğraflar Güllü, bambaşka biri gibi. Eskisinde de daha zayıf halı ve mor saçları ile herkesi şaşkınlığa uğrattı. Oğuluyla da fotoğraf paylaşmaktan geri kalmadı.

Güllü, geçtiğimiz gün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın verdiği davete katılmıştı.





