Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Selefi Joe Biden ile "uykucu" diyerek alay eden ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te kalabalıkta uyuyakaldı. Trump'ın uyukladığı anlar kameraya yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında kameralara kısa süreli uyuklarken yansıdı. Trump’ın yorgun görünen anları, Oval Ofis’te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya için hazırlanan yeni internet sitesinin tanıtıldığı etkinlikte kaydedildi.

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü 1

Program sırasında diğer katılımcılar konuşurken ABD Başkanı’nın gözlerini bir süre kapattığı görüldü.

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü 2

SON DÖNEMDE SIKLAŞTIĞI SÖYLENİYOR

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü 3

ABD kamuoyunda Trump’ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü 4

BIDEN'I TİYE ALIYORDU

Donald Trump, Joe Biden ile dalga geçerken ona sık sık “Sleepy Joe” (“Uykucu Joe”) lakabını takıyordu. Özellikle Biden’ın kamuoyu önünde yorgun veya uyuklar gibi göründüğü anları kullanıp “hep uyumak istiyor” gibi ifadeler söylemişti.

Örneğin COP26 zirvesindeki görüntüler sonrası Trump, “Bir konuya gerçekten inanan ve heyecan duyan hiç kimse uyuyakalmaz” demişti.

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü 5

Ayrıca seçim kampanyalarında Biden için sık sık "Tek isteği gidip uyumaktı" dediği de kayda geçmişti.

Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü 6

İlginizi Çekebilir

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

 150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

 Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

 Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 yıl sonra bir ilk: Keban Barajı'nda tüm kapaklar açıldı!7 yıl sonra bir ilk: Keban Barajı'nda tüm kapaklar açıldı!
Binlerce yıllık doğal miras bulundu! Hiç kayıtlara geçmemişBinlerce yıllık doğal miras bulundu! Hiç kayıtlara geçmemiş
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Joe Biden uyku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.