Gülme komşuna gelir başına: Trump uykuya yenik düştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında kameralara kısa süreli uyuklarken yansıdı. Trump’ın yorgun görünen anları, Oval Ofis’te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya için hazırlanan yeni internet sitesinin tanıtıldığı etkinlikte kaydedildi.

Program sırasında diğer katılımcılar konuşurken ABD Başkanı’nın gözlerini bir süre kapattığı görüldü.

SON DÖNEMDE SIKLAŞTIĞI SÖYLENİYOR

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu.

ABD kamuoyunda Trump’ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

BIDEN'I TİYE ALIYORDU

Donald Trump, Joe Biden ile dalga geçerken ona sık sık “Sleepy Joe” (“Uykucu Joe”) lakabını takıyordu. Özellikle Biden’ın kamuoyu önünde yorgun veya uyuklar gibi göründüğü anları kullanıp “hep uyumak istiyor” gibi ifadeler söylemişti.

Örneğin COP26 zirvesindeki görüntüler sonrası Trump, “Bir konuya gerçekten inanan ve heyecan duyan hiç kimse uyuyakalmaz” demişti.

Ayrıca seçim kampanyalarında Biden için sık sık "Tek isteği gidip uyumaktı" dediği de kayda geçmişti.