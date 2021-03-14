MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

14.03.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

Meleklerin Aşkı, Tutsak, Bana Sevmeyi Anlat gibi pek çok önemli dizide rol alan Gülper Özdemir şimdi de Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi isimlerle başrolü paylaşacak. İşte Gülper Özdemir hayatı ve biyografisi...

Daha önce Meleklerin Aşkı, Tutsak ve Bana Sevmeyi Anlat gibi bir çok önemli yapımda rol almış olan Gülper Özdemir yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşacak. Başarılı oyuncu, daha 16 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen arkadaşları ile dünya turuna çıktığını ve Güney Afrika, Dubai, Malta, Londra, New York, Güney Hindistan, Paris gibi pek çok ülke ve şehri gezdiğini açıklamıştır.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

28 yaşında olan ve 18 Kasım 1990 tarihinde Almanya Frankfurt'ta doğan Gülper Özdemir Akrep burcudur. Babası ekonomi alanında yüksek lisans yapmak amacıyla Frankfurt’a gitmiş ve sonrasında annesini de yanına almıştır. Babasının okumaya devam etmiş, annesi ise çalışmaya başlamıştır. Gülper Özdemir, hayatlarını Almanya’da devam ettiren bir ailenin çocuğudur. Anne ve babasının Sinoplu olmasından dolayı Gülper Özdemir aslen Sinop’ludur.

Ortaokulu ve lise eğitimini Almanya’da yapan Gülper Özdemir, ABD Truman State Universty'den mezun olmuştur. Aynı zamanda Almanya’da Rhein Main University of Applied Sciences okulundan da eğitim almıştır. Oyunculuk eğitimine ise lise ve üniversite senelerinde pek çok tiyatro topluluğunda yer alarak yine Almanya’da başlamıştır. Tiyatro ile lisede tanışmış olan Gülper Özdemir ilk olarak Bonnie&Clyde’ın Bonnie’si olarak bir tiyatro oyununda sahneye çıkmıştır.

gulper-ozdemir-kimdir-3

Hem Türkiye'de hem Almanya’da tiyatrolarda sahne almış olan başarılı oyuncu, daha sonra New York The Living Theatre'a oyuncu olarak katılmış ve Judith Malina’nın ”No Place To Hide” oyununda rol almıştır.

Okulunun bittiği sene Ay Yapım’dan gelen haber ile her şeyini toplayıp İstanbul’a gelen ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlayan oyuncu, İstanbul’a geldiği ilk anlarda kalbinde korku olduğunu, kültür şoku yaşadığını ancak süreç içerisinde İstanbul’u sevmeye başladığını söylemiştir.

GÜLPER ÖZDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015 - Beyaz Gece
2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Simge) (TV Dizisi)
2017 – Kara Yazı (Derya) (TV Dizisi)
2017 – Tutsak (Elif) (TV Dizisi)
2018 – Meleklerin Aşkı (Melek) (TV Dizisi)
2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hazan) (TV Dizisi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Elbisesinin göğüs detayı beğeni topladıElbisesinin göğüs detayı beğeni topladı
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ahmet Kural Serkan Çayoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler! Bu kez de gece ortaya çıktılar

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler! Bu kez de gece ortaya çıktılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tedbirler artırılacak mı? Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi

Tedbirler artırılacak mı? Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı 'Erkek arkadaşımın malıyım' notuyla olay oldu!

'Erkek arkadaşımın malıyım' notu gündem olunca...

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu kimdir?

Zayn Sofuoğlu kimdir?

Kim Kardashian animasyon filmiyle o sektöre de girdi

Rolünü açıkladı! Herkesi şaşırttı

Russian Doll 2. sezondan kareler heyecanlandırdı

2. sezondan kareler heyecanlandırdı

Demi Rose göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Elbisesinin göğüs detayı beğeni topladı

Hülya Avşar'dan Deniz Çakır yanıtı! 'Ben öyle bir düzene izin vermem'

'Ben öyle bir düzene izin vermem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.